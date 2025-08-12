×
Hato Mayor
Hato Mayor

Hallan cadáver de un hombre que fue arrastrado por río en Hato Mayor

El hecho se registró la noche del domingo cuando una camioneta en la que viajaban varias personas quedó atrapada por la repentina crecida del río

Hallan cadáver de un hombre que fue arrastrado por río en Hato Mayor
Momento en que miembros del Cuerpo de Bomberos en Hato Mayor rescatan a ocho personas que se quedaron atrapadas en una camioneta por la creciente del río Casuí. (FUENTE EXTERNA)

Tras una intensa búsqueda por parte de rescatistas y familiares, fue recuperado el lunes el cuerpo de un hombre que había sido arrastrado por la crecida del río Casuí, que comunica la provincia Hato Mayor con la localidad de El Puerto. 

Se trata de Héctor Santana, quien fue arrastrado cuando intentaba cruzar el afluente desbordado. 

Según los datos, el hecho se registró la noche del domingo cuando una camioneta en la que viajaban varias personas quedó atrapada por la repentina crecida del río. En medio de la emergencia, Santana supuestamente se lanzó al agua intentando alcanzar la orilla, mientras que los demás ocupantes permanecieron sobre el vehículo hasta ser auxiliados por rescatistas. 

La fuerza de la corriente arrastró a Santana, dificultando su localización inmediata. Equipos de socorro, junto a familiares y residentes de la zona, participaron en las labores que concluyeron con el hallazgo del cuerpo en horas de la mañana

Advertencia

Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de transitar o permanecer cerca de ríos y cañadas en momentos de lluvias, recordando que las crecidas repentinas pueden poner en peligro la vida de las personas. 

