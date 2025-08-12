Decomisan 30 paquetes de cocaína dentro de cargamento de piña que sería enviado a Alemania

Los 30 paquetes presumiblemente de cocaína incautadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) incautaron 30 paquetes de droga, presumiblemente cocaína, durante labores de verificación en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia.

Durante la inspección en uno de los depósitos de la terminal, los equipos operativos, junto a las unidades caninas, detectaron inconsistencias en varias cajas de piña destinadas a exportación.

La intervención fue realizada junto a miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac), inspectores de la Dirección General de Aduanas (DGA) y representantes del Ministerio Público.

Por instrucciones del fiscal actuante, las autoridades procedieron a verificar la carga, encontrando en su interior 30 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína, envueltos en fundas plásticas y colocados dentro de las cajas, con un peso aproximado de 33 kilogramos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/12/whatsapp-image-2025-08-12-at-92619-am-1-85809851.jpeg La presunta cocaína camuflada en cajas de piña incautadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia. (FUENTE EXTERNA)

Destino a Alemania

Un comunicado de prensa de la institución indica que, "según la declaración, la carga con las piñas contaminadas sería enviada a Frankfurt, Alemania, desde la terminal de Punta Cana".

El Ministerio Público y la DNCD han abierto una investigación en torno al caso y, conforme avance el proceso, ofrecerán más detalles sobre el envío frustrado.

