Manuel Bethancourt Espinosa, alias Wio o Guio, de 18 años, fue ultimado ayer lunes a tiros por miembros de la Policía Nacional en el sector Herrera, Santo Domingo Oeste. Todo fue captado en un video y muestra cómo ocurrió el hecho, el cual es ahora motivo de fricción entre la uniformada y los familiares de la víctima por la forma en que lo mataron.

En el video de la muerte del joven que circula en las redes sociales se observa a cinco miembros de la Dirección Central de lnvestigaciones de la Policía (Dicrim) que rodean un carro gris claro que está parado en plena vía pública con las dos puertas traseras abiertas en la avenida Isabel Aguiar. Al lado hay una camioneta del Dicrim y detrás un motor. El tránsito fluye, aunque de manera más lenta. Un motoconchista que iba a cruzar se devolvió. Todo sucedió a plena luz del día y con vehículos circulando.

Atrás se escuchan voces diciendo que al joven lo estaban matando y apoyando la acción policíaca.

Los agentes se mueven rápido y uno de ellos dispara al joven, que está en la parte trasera del vehículo. Tras esto, el cuerpo es sacado arrastrado por los policías, quienes lo montan en la parte trasera de la camioneta que estaba parada en paralelo al carro. El cuerpo se ve ensangrentado. Tras esto, los agentes se montan en la guagua y arrancan con el cuerpo.

Policía vs. familia

La familia de Manuel Bethancourt Espinosa no acepta la versión policial de que el joven fue ultimado en un "intercambio de disparos" luego de que éste "enfrentó a los agentes a tiros" para no ser apresado. La Policía dice que era buscado tras fugarse del destacamento de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

Su padre, Francisco Alberto Betancourt de la Cruz, tiene otra versión. Afirmó que su hijo fue "soltado" de la cárcel para matarlo. Dijo que recibió una llamada telefónica de su vástago en la cual le dijo de forma nerviosa que lo querían asesinar: "Me soltaron las esposas y me dijeron que me fuera, que me iban a esperar por ahí".

El hombre ha pedido una investigación del hecho y asegura que tampoco es cierto que su hijo tuviera en su poder un arma de fuego ilegal, como dice la Policía.

De su lado, la institución –a través de una nota de prensa- aseguró que alias Wio o Guio enfrentó a tiros a los agentes de la Dicrim tras una persecución y que era "un peligro y reconocido delincuente que era activamente buscado por varias órdenes de arresto emitidas en su contra por homicidios, robos y otros delitos".

La Policía dijo que el hecho sucedió en la avenida Isabel Aguiar y que luego de herido lo llevaron al Hospital Marcelino Vélez, donde falleció mientras recibía atenciones.