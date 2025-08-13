Cráneo humano hallado en La Altagracia era utilizado en rituales de hechicería

El cráneo humano encontrado durante trabajos de limpieza y mantenimiento vial en una caja en la carretera Higüey–Santana, provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

Un cráneo humano encontrado el lunes 11 de agosto dentro de una caja en la carretera Higüey–Santana, provincia La Altagracia, habría sido utilizado en prácticas de hechicería o rituales satánicos, según informaciones oficiales.

El hallazgo se produjo durante trabajos de limpieza y mantenimiento vial realizados por brigadas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, quienes notificaron de inmediato a la Policía Nacional.

Miembros de la Subdirección Regional Este de Investigación (PN), adscritos a la División de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidio), acudieron al lugar junto al Ministerio Público y la médico legista Coral Pache Rijo.

Rituales

Tras la inspección, la médico determinó que el cráneo no presentaba signos de violencia reciente y que, por sus características y estado, se presume fue empleado en rituales satánicos o de hechicería.

Los restos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para profundizar en las investigaciones.

Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para determinar el origen del cráneo y los posibles responsables de su uso en prácticas ocultistas.