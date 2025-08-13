Cráneo humano hallado en La Altagracia era utilizado en rituales de hechicería
Un cráneo humano encontrado el lunes 11 de agosto dentro de una caja en la carretera Higüey–Santana, provincia La Altagracia, habría sido utilizado en prácticas de hechicería o rituales satánicos, según informaciones oficiales.
El hallazgo se produjo durante trabajos de limpieza y mantenimiento vial realizados por brigadas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, quienes notificaron de inmediato a la Policía Nacional.
Miembros de la Subdirección Regional Este de Investigación (PN), adscritos a la División de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidio), acudieron al lugar junto al Ministerio Público y la médico legista Coral Pache Rijo.
Rituales
Tras la inspección, la médico determinó que el cráneo no presentaba signos de violencia reciente y que, por sus características y estado, se presume fue empleado en rituales satánicos o de hechicería.
- Los restos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para profundizar en las investigaciones.
Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para determinar el origen del cráneo y los posibles responsables de su uso en prácticas ocultistas.