×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cráneo humano
Cráneo humano

Cráneo humano hallado en La Altagracia era utilizado en rituales de hechicería

Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para determinar el origen del cráneo

    Expandir imagen
    Cráneo humano hallado en La Altagracia era utilizado en rituales de hechicería
    El cráneo humano encontrado durante trabajos de limpieza y mantenimiento vial en una caja en la carretera Higüey–Santana, provincia La Altagracia. (FUENTE EXTERNA)

    Un cráneo humano encontrado el lunes 11 de agosto dentro de una caja en la carretera Higüey–Santana, provincia La Altagracia, habría sido utilizado en prácticas de hechicería o rituales satánicos, según informaciones oficiales. 

    El hallazgo se produjo durante trabajos de limpieza y mantenimiento vial realizados por brigadas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, quienes notificaron de inmediato a la Policía Nacional.

    Miembros de la Subdirección Regional Este de Investigación (PN), adscritos a la División de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidio), acudieron al lugar junto al Ministerio Público y la médico legista Coral Pache Rijo.

    RELACIONADAS

    Rituales

    Tras la inspección, la médico determinó que el cráneo no presentaba signos de violencia reciente y que, por sus características y estado, se presume fue empleado en rituales satánicos o de hechicería.

    • Los restos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para profundizar en las investigaciones.

    Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para determinar el origen del cráneo y los posibles responsables de su uso en prácticas ocultistas.

    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.