Arrestan a un hombre acusado de herir a otro en La Romana

El detenido fue identificado como Enmanuel Martínez, alias "Bubloy", de 30 años

Arrestan a un hombre acusado de herir a otro en La Romana
Fotografía de archivo de un agente trasladando a un detenido. (FUENTE EXTERNA)

Agentes de la División de Crímenes y Delitos Contra la Persona (Homicidios) arrestaron, mediante orden judicial, a un hombre acusado de herir de bala a otro en un hecho ocurrido el 18 de abril en el municipio Villa Hermosa, provincia La Romana.

El detenido fue identificado como Enmanuel Martínez, alias "Bubloy", de 30 años, señalado como el presunto autor del ataque con arma de fuego en contra de Isaac Junior Rodríguez Mercedes, de 22 años.

La captura se realizó en cumplimiento de la orden judicial núm. 2025-AJ0032838, informó la Policía Nacional.

  • Martínez será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Muertes en lo que va de año

El Ministerio de Interior y Policía informó el pasado 1 de julio que en los primeros seis meses del 2025 se registraron 619 homicidios, 34 menos que los 653 ocurridos en el mismo período de 2024, y 129 por debajo de los de 2023, cuando se reportaron 748 asesinatos, informó ayer la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

Asimismo, se señaló que las estadísticas presentadas evidencian una tendencia sostenida a la baja en los índices de muertes, donde la tasa acumulada de homicidios se mantiene en 8.3 muertes por cada 100,000 habitantes. 

