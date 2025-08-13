Roban anillo que Juan Pablo Duarte regaló a su prometida y autoridades lo recuperan en compraventa

Fachada del Instituto Duartiano donde un hombre robo dos anillos, incluidos el que Juan Pablo Duarte le regaló a su novia Prudencia Lluberes Álvarez. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre se presentó al mediodía del pasado 5 de agosto de 2025 a las instalaciones del Instituto Duartiano, en la Ciudad Colonial del Distrito Nacional, simulando interés por un tour guiado.

Mientras aparentaba esperar por la secretaria, aprovechó un descuido para ingresar al salón de exhibición y sustraer dos anillos de oro de alto valor histórico, que estaban guardados en una vitrina, informa el Ministerio Público mediante un comunicado de prensa.

Uno de los anillos robados tiene el rostro del patricio Juan Pablo Duarte, y el otro, una piedra de rubí, que fue un regalo del prócer a su prometida, la señorita Prudencia Lluberes Álvarez. Ambos forman parte del patrimonio histórico del Instituto.

Un anillo vendido por 3 mil pesos

Durante las investigaciones, el 9 de agosto de 2025, miembros de la División de Procedimiento de Investigación C4, sector San Carlos, lograron identificar a un hombre de tez clara, vestido con poloché blanco, pantalón y gorra negra, que presentaba dificultad para caminar y estuvo vinculado a la sustracción de los anillos.

Más tarde, lo ubicaron desplazándose por la acera de la avenida Isabel La Católica con las mismas características físicas.

Debido a la coincidencia, un oficial procedió a cuestionarlo. El hombre se identificó como Manuel Alejandro Féliz Rodríguez, alias el Cojo, y admitió haber visitado el Instituto Duartiano el mismo día del robo, así como haberse llevado los anillos y vendido en una compraventa de la avenida Mella.

Las autoridades confirmaron en el establecimiento comercial que el imputado vendió uno de los anillos por RD$3,000 y el otro por RD$15,500, este último mediante transferencia bancaria.

Ministerio Público pide prisión preventiva

Manuel Alejandro Féliz Rodríguez fue detenido el 11 de agosto en cumplimiento de la orden No. 2025-AJ0052368, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Por el caso, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva y otorgó al presente hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 379 y 384 del Código Penal dominicano, que sancionan el delito de robo y el hurto, respectivamente.