Matan hombre tras discusión en un vehículo del transporte público; Policía investiga el hecho

La Policía Nacional investiga las circunstancias en que ocurrió el incidente en un autobús del transporte público que terminó en la muerte de un hombre.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que un hombre murió este miércoles y una persona resultó herida tras una discusión, supuestamente, por un asiento en un autobús del transporte público.

Pesqueira indicó que, según el reporte preliminar, mientras varias personas transitaban a bordo de un transporte público, se originó una discusión, supuestamente por un asiento, que terminó en tragedia.

En ese sentido, explicó que, en medio del altercado, uno de los involucrados sacó un arma de fuego y le disparó a la persona con la que discutía, provocándole la muerte.

La víctima del hecho

La víctima, aún no identificada, es descrita como una persona de piel oscura, que se presume es de nacionalidad haitiana.

"Por este hecho fue arrestado Luigi Carrasco Ramos, a quien se le ocupó el arma homicida", agregó el vocero de la Policía.

Añadió que durante el incidente también resultó herida la señora Antimériz Paniagua Morillo, de 29 años de edad, quien está recibiendo atención médica en un centro de salud.

Investigaciones

Las autoridades continúan ampliando las investigaciones. El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas.