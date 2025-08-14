Asaltan sucursal de la agencia Vimenca Western Union en Bávaro

Sucrusal de la agencia de Vimenca Western Union, ubicada en la avenida Alemania del sector El Cortecito, en Bávaro, Punta Cana. ( FUENTE EXTERNA )

Dos personas aún no identificadas perpetraron un asalto a mano armada este jueves en una agencia de Vimenca Western Union, en Bávaro, provincia La Altagracia.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 11:00 de la mañana en el local ubicado en la avenida Alemania del sector El Cortecito.

Según informaciones preliminares, los delincuentes se desplazaban en una motocicleta marca Apache de color negro y, al llegar al establecimiento, encañonaron al vigilante de seguridad, identificado como Víctor José Saviñón, así como a la cajera Ashly Yanil Pérez Rochy.

Dinero robado

Durante el asalto, los individuos sustrajeron una suma superior a los 800 mil pesos dominicanos en efectivo.

Posteriormente, huyeron del lugar dejando abandonada el arma de fuego del vigilante, una escopeta que fue recuperada por las autoridades.

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones pertinentes para dar con la identidad y paradero de los responsables.

Te puede interesar Apresan a dos integrantes de banda criminal tras asalto en La Romana; recuperan parte de lo robado