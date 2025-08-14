Acusado de matar a su expareja y a otro hombre es arrestado en San Cristóbal

Santo Esmelin Soto Santos es capturado en San Cristóbal por la Policía Nacional, acusado de doble homicidio en Baní. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional apresaron en la comunidad Los Cacao, provincia San Cristóbal, a Santo Esmelin Soto Santos, acusado de ultimar a su expareja, Selis Mercedes Sánchez Germán, y a Luis Marino Caraballo.

De acuerdo con las investigaciones, Soto Santos habría irrumpido en la vivienda de Sánchez Germán, de 45 años, encontrándola en compañía de Caraballo, de 62, y sin mediar palabras, les disparó provocándoles la muerte en el acto, para luego huir de la escena en una pasola.

El trágico hecho por el que es señalado Soto Santos ocurrió el 19 de julio en la comunidad de El Fundo, Baní, provincia Peravia.

El arresto se produjo cuando el acusado intentaba abandonar el lugar en un transporte público, indicó la entidad en un comunicado de prensa.

El operativo fue dirigido por el coronel Ariel Rosario, subdirector regional de Investigación (Dicrim) de la Dirección Sur Central, junto a un equipo de oficiales que actuó de manera estratégica. Los oficiales tuvieron que realizar una intensa labor de inteligencia y seguimiento.

Contra Soto Santos pesaban dos órdenes de arresto, números 003-0025259-0 y 01670-2025, emitidas por el Tribunal de Atención Permanente de la provincia Peravia. Será puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

El hecho

Testigos relataron que el agresor llegó al colmado ubicado frente a la residencia de la víctima, se estacionó, se tomó tranquilamente una cerveza y minutos después se dirigió al callejón donde interceptó a la pareja. Fue allí donde abrió fuego contra ambos, quitándoles la vida de forma inmediata.

Luego del ataque, el individuo ingresó a la casa de la familia de la víctima donde se encontraban la madre de Selis y su hija menor de edad. La adolescente logró encerrarse en una habitación al escuchar los disparos. El agresor intentó derribar la puerta, incluso disparó contra la cerradura, pero no logró entrar. Fueron segundos de terror.

Vecinos del sector aseguraron que el ambiente estaba tenso desde hacía varios días, ya que el hombre había sido visto merodeando. "Él llevaba tres días rondando la casa. Ella lo había comentado, la familia tenía miedo", expresó una vecina el día del doble homicidio.