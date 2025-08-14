Hallan cadáver de un hombre a orillas de río en El Seibo

Río en el distrito municipal San Francisco-Vicentillo, provincia El Seibo. ( ARCHIVO )

El cadáver de un hombre fue hallado la tarde de este jueves a orillas del río Magarín, en la comunidad Mancorneta, en la provincia El Seibo.

La víctima fue identificada como Martín Hidalgo, conocido como Wandy, quien, según versiones de moradores, había acudido al lugar en busca de agua.

Miembros de la Policía Nacional y agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) realizaron el levantamiento del cadáver.

Consternación en la comunidad

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la causa de la muerte.

El hallazgo ha causado consternación entre los habitantes de la comunidad, quienes describieron a Hidalgo como un hombre trabajador, solidario y de gran espíritu humanitario.

