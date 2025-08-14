Protestas en diversas zonas del país por los apagones

La salida de operación de una de las unidades de la central termoeléctrica Punta Catalina ha provocado largo apagones. ( FUENTE EXTERNA )

Este jueves se registraron protestas en varias localidades del país debido a las prolongadas interrupciones del servicio eléctrico, provocadas por la salida de operación de una de las unidades de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Así lo informó el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED).

En el municipio Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, residentes de distintos sectores salieron a las calles e incendiaron neumáticos como forma de protesta.

Denunciaron que llevan más de dos meses sufriendo apagones que superan las 12 horas diarias, lo que afecta su vida cotidiana, la economía local y la seguridad.

Los manifestantes expresaron su descontento con la Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), alegando que la empresa no ha respondido a las constantes quejas ni ha ofrecido soluciones efectivas.

Pantoja

En el distrito municipal de Pantoja, perteneciente al municipio Los Alcarrizos, en la provincia Santo Domingo, también se registraron protestas similares. En videos que circulan en redes sociales, se observa a residentes quemando neumáticos y exigiendo el restablecimiento del servicio eléctrico.

"Se prendió Pantoja por la luz", expresó un ciudadano no identificado en una de las grabaciones difundidas en plataformas digitales.

Según informaron las autoridades, el servicio eléctrico se normalizaría antes del fin de semana, una vez se repare la avería en la caldera de la unidad dos de la generadora estatal.

Ola de calor agrava la situación

La crisis eléctrica coincide con las altas temperaturas, propias del mes de agosto, lo que ha incrementado la frustración de los ciudadanos.

Cientos de familias dominicanas aseguran que los apagones no solo dañan sus electrodomésticos y negocios, sino que también están afectando su salud, descanso y bienestar general.