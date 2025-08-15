Niña de 11 meses sufre más de 100 heridas tras ser agredida por su padre en Villa Riva

Padre hiere con un clavo a su hija de meses en la provincia Duarte. ( FUENTE EXTERNA )

Un hecho de extrema violencia ha conmocionado a la comunidad de Ciudad Nueva, en el municipio Villa Riva, provincia Duarte, luego de que un joven agrediera brutalmente a su hija de apenas 11 meses de edad.

Wilken Peña Mota, de 23 años, conocido como "Mario", presuntamente atacó a la menor bajo los efectos de sustancias narcóticas, provocándole más de 100 heridas con un clavo. La agresión ocurrió en la vivienda familiar, generando alarma entre los vecinos.

La niña fue socorrida por familiares y residentes del sector, quienes la trasladaron de urgencia al Hospital Municipal Alicia de Legendre. Posteriormente, fue referida a un centro de salud privado en el municipio San Francisco de Macorís, donde permanece en condición estable, según el reporte médico.

Hirió a su abuela

Durante el ataque también resultó herida Luisa Sarante Méndez, abuela del agresor, quien intentó intervenir para proteger a la menor.

A pesar de sus lesiones, expresó que su principal preocupación es la salud de la niña, y aseguró que su nieto no había mostrado comportamientos violentos anteriormente.

Fue detenido

Wilken Peña Mota fue detenido este viernes. El coronel Jorge Soto, comandante de la Policía Nacional en Villa Riva, informó que fue trasladado a San Francisco de Macorís, donde será sometido a la justicia en las próximas horas.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del caso, que ha generado profunda indignación en la comunidad local.