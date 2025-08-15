Apresan a un hombre acusado de agredir y amenazar de muerte a su expareja en Jarabacoa

Nathanael Contrera Sánchez, de 30 años, fue apresado por agredir físicamente y amenazar de muerte a su expareja sentimental, en el municipio Jarabacoa, provincia La Vega. ( FUENTE EXTERNA. )

Miembros de la División de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional arrestaron a un hombre acusado de agredir físicamente y amenazar de muerte a su expareja sentimental, en el municipio Jarabacoa, provincia La Vega.

Se trata de Nathanael Contreras Sánchez, de 30 años, quien fue apresado en la calle principal del sector Barrio Blanco, de la referida localidad, en cumplimiento a una orden de arresto en su contra.

De acuerdo con la institución del orden, el incidente se originó cuando la víctima informó al detenido su decisión de terminar la relación, provocando que éste reaccionara violentamente, empujándola, golpeándola en el rostro con un teléfono y arrojándola sobre su padre.

Posteriormente, el acusado se presentó en horas de la madrugada a la residencia de la víctima, en el sector Barrio Balaguer, exigiendo entrar y amenazándola verbalmente. Ante la negativa, escaló por una ventana que rompió para ingresar, destruyendo muebles y objetos.

Regresó con amenazas

Pese a la llegada de una unidad policial, el agresor regresó horas después advirtiendo que, si no estaba con él, no estaría con nadie, y que mataría a quien la acompañara.

La víctima expresó que teme por su vida, ya que ha sido agredida en múltiples ocasiones y que no había denunciado antes por miedo a represalias.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.