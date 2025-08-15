Pusieron su vida en riesgo: interceptan contenedor con más de 60 indocumentados haitianos

Más de 60 haitianos indocumentados fueron interceptados por las autoridades en la provincia de Montecristi. ( FUENTE EXTERNA )

En un operativo realizado en horas de la madrugada de este viernes, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército de la República Dominicana, en coordinación con agentes de la Dirección General de Migración (DGM), interceptaron un contenedor en el que eran transportados 79 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 12:10 de la madrugada en el Puesto de Chequeo Manga, provincia Montecristi, donde fue detenido un vehículo marca Stralis. El mismo era conducido por el dominicano José Andrés Peralta Marte.

De acuerdo con las autoridades, en el interior del contenedor viajaban 51 hombres, al menos 21 mujeres y 10 niños menores de edad, quienes se encontraban en situación migratoria irregular.

Hecho bajo investigación

Los migrantes fueron trasladados a la sede principal de la DGM en Dajabón para los procedimientos correspondientes, mientras las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en las que se organizó el traslado.

Este operativo forma parte de los esfuerzos de las autoridades para controlar el tráfico ilegal de personas en la frontera y garantizar la seguridad en la zona.