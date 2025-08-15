Una tragedia sacudió la madrugada de este viernes al Mercado Central de Pueblo Nuevo, en la provincia Santiago, cuando una discusión entre dos carniceros terminó con la muerte de uno de ellos, identificado como Antonio Cordero, de 50 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando Cordero, conocido cariñosamente como "Nando", sostuvo un altercado con un compañero apodado "la Percha", quien presuntamente le propinó varias puñaladas mortales.

Según Gerónimo Peralta, administrador del mercado, la pelea se tornó violenta rápidamente.

"Esta madrugada se fajaron a la puñalada dos carniceros y de ahí salió uno muerto. El otro le dio puñaladas y pensó que no lo había matado, pero luego cayó muerto", relató Peralta.

Eran amigos

Julio César Infante, comerciante del lugar, lamentó el hecho, ya que ambos eran amigos y tenían años compartiendo en el área de trabajo.

"Dos personas que son como hermanos, y mire lo que él hizo... Lo agarra y lo mata. La Percha no podía hacer eso, porque todo lo que hizo Nando por él no era para coger un cuchillo y darle una puñalada. Eso es lamentable", expresó Infante.

De su lado, entre lágrimas y con visible dolor, Antonina González, madre del occiso, alegó que su hijo estaba desarmado al momento del ataque y que había ayudado en múltiples ocasiones a su agresor, incluso dándole trabajo en la carnicería donde ocurrió el crimen.

"La justicia de Dios es más grande. Esos son ejemplos para mí. Uno siempre vive ayudando a la gente. Ese hombre solamente le faltaba que viviera en mi casa, y mire cómo lo mató. Él lo llevó a trabajar allá y mire lo que le hizo", dijo González.

No ha sido detenido

Roberto Infante, otro de los trabajadores del mercado, lamentó que entre compañeros de trabajo se llegue a este tipo de desenlaces.

"Somos compañeros todos aquí. Tanto el matador como el muerto éramos compañeros", explicó.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre la detención del agresor, quien, según testigos, habría abandonado el mercado tras el hecho.