Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) interceptaron un automóvil en la provincia Valverde que transportaba 16 haitianos en condición migratoria irregular.

El operativo tuvo lugar en el tramo carretero de Pueblo Nuevo, municipio Mao, de la referida provincia. El vehículo intervenido es un Hyundai Sonata Y20 gris, placa A999106, conducido por un hombre identificado como José Amado.

En el interior del automóvil fueron encontrados 10 hombres y seis 6 mujeres. De acuerdo con la institución, el chofer del vehículo será enviado ante el Ministerio Público por tráfico de indocumentados.

Tanto el conductor como los extranjeros fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería para los fines legales correspondientes.

10 hombre y 6 mujeres indocumentados fueron interceptados por el ERD en la provincia Valverde. (FUENTE EXTERNA)

Presunta red de tráfico de personas

Según informaciones de inteligencia del ERD, esta operación estaría vinculada a una presunta red de contrabando de personas encabezada por individuos conocidos como "El Coco", "Mamo" y "Fraile", reincidentes en el tráfico ilícito de migrantes desde Haití hacia territorio dominicano.