Apresan a dos hombres en Baní por supuesto vínculo con red de microtráfico

Dinero en efectivo y presuntas sustancias ilícitas incautadas durante operativo en Baní en el que fueron arrestados dos hombres por presunto vinculo con microtráfico. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este sábado sobre el apresamiento de dos hombres durante un operativo de interdicción contra el microtráfico, en el municipio de Baní, provincia Peravia.

Durante el operativo lograron confiscar más de 4,400 gramos de presunta cocaína, marihuana y crack, de acuerdo con lo informado en una nota de prensa de la DNCD.

El comunicado explicó que los agentes y miembros del Ministerio Público, atendiendo a informes de inteligencia, ejecutaron un allanamiento bajo orden judicial en una vivienda de la Calle Andrés Rosón, casi esquina Wenceslao Guerrero del Sector Santa Cruz.

Se encontraron posibles estupefacientes, entre ellas: 1,219 gramos de presunta cocaína, 1,219 gramos de un vegetal que aparenta ser marihuana, una paca de la misma sustancia, con un peso preliminar de 2,800 gramos y 6.5 gramos de crack, para un total de 4,437 gramos.

También, confiscaron un fusil sin marca legible, con varias cápsulas calibre 5.56, cinco balanzas, cuatro celulares, RD$95,880 y 7 dólares estadounidenses, entre otras evidencias utilizadas por los microtraficantes para el empaque y distribución de narcóticos.

En el operativo fueron detenidos Carlos Ernesto Díaz, alias Carlitos, y Miguel González Lora, alias Puig, ambos son señalados como presuntos distribuidores de drogas en barrios del municipio de Baní.

Vínculo con muerte de coronel

Ernesto Díaz, quien es hermano de Rafael Antonio Díaz, alias Buche, condenado a 20 años por la muerte del coronel Daniel Ramos Álvarez, era buscado con una orden de arresto, por atacar a tiros a un componente operativo que daba seguimiento a sus actividades ilícitas en el referido sector.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia del municipio de Baní para que les conozcan medida de coerción en las próximas horas por violación a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.