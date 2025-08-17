Destrozada, madre de prospecto Gustavo Talmaré pide investigar su muerte

Con un hilito de voz que apenas se escucha y destrozada por el dolor, la madre de Gustavo Talmaré, el prospecto de 14 años que fue hallado ahogado en una laguna cercana a la academia donde entrenaba, clama por una investigación para "saber lo que realmente pasó con su hijo".

María Esther Pimentel no cree la versión de que su vástago saliera del lugar para irse a bañar con unos compañeros de la academia al concluir los entrenamientos la tarde del viernes sin autorización de los entrenadores ni supervisión de adultos.

"Tienen que investigar más profundo, porque se tiene que llegar más allá. Hay más cosas detrás de todo, nadie quiere hablar, pero ellos saben que hay cosas detrás de todo", dijo la madre a Diario Libre.

Expresa que su hijo no era capaz de hacer cosas que supiera que eran prohibidas y afirmó que de la Academia Amaury Nina le dijeron que estaba junto a cuatro compañeros y que no se lo han mostrado y no le ofrecen detalles concretos de lo ocurrido.

Otro elemento que reseña que le llama la atención es que "la academia tiene mucha seguridad y la pared es muy alta".

También desmiente que el adolescente fue despachado a su casa al concluir los entrenamientos la tarde del viernes. Dijo que ese día fue a verlo entrenar y lo dejó allá.

Una humilde vivienda

María Esther está sentada cama en una humilde y pequeña habitación en la vivienda en la que vive con su familia en Los Frailes III, Santo Domingo Este.

Habla de cómo era su hijo, los esfuerzos que hizo para criarlo junto a su padre, Baltasar Talmaré quien estaba en la habitación de al lado sin poder hablar por el dolor que siente. La noticia de la muerte de su vástago lo ha dejado en shock.

Era el mayor de los dos hijos procreado por la pareja. El pequeño tiene ocho años. El adolescente cursaba el tercero de bachillerato en el centro de estudio de la academia. La sala de la pequeña casa está adornada con muchas fotografías de logros del jovencito.

Gustavo Talmaré será velado a partir de las 8:00 de la mañana de este domingo en la funeraria Gresefu, de la avenida Sabana Larga.

Bomberos sacaron su cuerpo El cuerpo de Gustavo Talmaré fue encontrado ahogado en una laguna a 40 kilómetros de distancia del centro de entrenamiento la madrugada de este sábado. Tenía un gran futuro en el béisbol. Fue MVP de la Serie del Caribe Kids de 2024, celebrada en Panamá. Se estaba preparando para De acuerdo con un reporte preliminar de la Policía Nacional, Talmaré falleció por asfixia por inmersión tras caer en la Laguna del Toro, del municipio Guerra, mientras presuntamente buscaba frutos. El organismo mantiene una investigación abierta.

Su relato

La madre del prospecto narra que acudió el viernes a la academia a ver su hijo jugar y cuando se despidió de él lo dejó bien, "sano y sin nada".

Dijo que estuvo en el lugar hasta las 2:30 de la tarde y que más tarde recibió una llamada de él diciéndole que todo estaba bien, pero que pasadas las 9:00 de la noche, el propietario de la academia (Amaury Nina) la llamó por teléfono y le pidió ir "de urgencia" al lugar, pero que no le explicó lo que había pasado.

Refiere que llegó a la Academia Amaury Nina, ubicada en Guerra, pasadas las 11:00 de la noche y que tenía "el presentimiento de que algo no estaba bien".

"Cuando llegué allá vi a todos los muchachos afuera, los entrenadores, le preguntaba qué hacían afuera y dónde estaba mi hijo Gustavo (...) nadie me contesta, al final, hay uno que me dijo yo tengo rato que no veo a Gustavo y pregunté al entrenador, ¿qué pasó? Me dijo, todo está bien", dijo voz se entrecorta.

Asegura que fue la esposa de Amaury Nina, entrenador y propietario de la academia, que le comunicó que su hijo "había fallecido".

"Ahí salió la esposa de Amaury y me dijo siéntate, tengo una noticia, tu hijo se escapó, brincó una pared, son cuatro que brincan la pared, que saltó a buscar limoncillos y había una laguna (...) tu hijo desapareció, yo, ¿cómo así, a qué hora?. Me dijo sí, desde las tres y media, tenía una práctica y cuando ellos ven que él no fue a practicar comienzan a buscarlo

Por momentos tiene la voz calmada y, en otros, se desespera y se ahoga en llantos. Lo describe como un niño obediente, estudioso, cariñoso y muy amable.

Afirma que no era "desobediente", por lo que no cree que haya violado la norma de la academia de no salir del lugar. Relata que el viernes cuando se despidió de él le obsequió una pulsera que llevaba en su mano.

Vio como sacaron el cadáver

María Esther presenció como el cadáver de su hijo fue sacado de la laguna. Al hablar de ese momento se quiebra en llanto y grita impotente mientras describe la posición en que lo vio.

Narra que tenía en una de sus manos el uniforme de "un prospecto" y la otra alargada. También, que tenía un golpe en la frente.

Comunicado de la academia

La Academia Amaury Nina, dedicada a la formación y desarrollo de talentos del béisbol, expresó su más profundo pesar por el fallecimiento del joven prospecto Gustavo Talmare, de 14 años, ocurrido la madrugada de este sábado a causa de ahogamiento en una laguna.

De acuerdo con la información ofrecida por la academia, ayer viernes en la tarde, Gustavo participó en un juego de práctica en las instalaciones del complejo ubicado en Santo Domingo Este y, luego de terminar salió junto a otros cuatro compañeros y se desplazó a una laguna situada a 40 minutos de distancia, donde ocurrió la tragedia.

"Este es un momento devastador. Gustavo no solo era un talento prometedor, era un joven lleno de sueños y cualidades humanas que lo hacían muy especial para todos. En nombre de la Academia Amaury Nina, enviamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a sus padres, familiares y amigos en este momento tan doloroso", expresó Amaury Nina, entrenador y propietario de la academia.

El cuerpo sin vida del joven pelotero fue recuperado por miembros de los organismos de socorro, como el 911 y la Fuerza Aérea Dominicana, quienes trabajaron toda la noche y la madrugada de este sábado.

Gustavo Talmare, reconocido por su entusiasmo y talento en el terreno de juego, formó parte de la selección dominicana que representó al país en la Serie del Caribe Kids 2024, celebrada en Panamá, donde ganó el premio como Jugador Más Valioso por ser líder en cuadrangulares.