Pareja quema y mata a niña de 7 años en Los Guandules

La tutora recibió a la niña en custodia hace aproximadamente cinco meses en Los Guandules ( FUENTE EXTERNA. )

Agentes de la Policía Nacional arrestaron anoche a Yokeiry Coronado de la Cruz (33 años) y a su compañero sentimental Jeider Montero Medina (36), señalados como responsables de la muerte de una niña de 7 años que estaba bajo su custodia en una vivienda del sector Los Guandules, Distrito Nacional.

El acta preliminar de levantamiento de cadáver emitida por el médico legista establece como causa de muerte "maltrato infantil". El cuerpo de la menor presentaba golpes contusos, quemaduras y laceraciones múltiples en distintas partes.

Según el reporte preliminar de las autoridades, la madre biológica entregó la niña en custodia a Coronado de la Cruz hace aproximadamente cinco meses.

Durante entrevistas policiales, Montero Medina declaró que su esposa inició el maltrato progresivo hacia la menor hace unos dos meses y medio, aumentando en severidad con el paso de los días.

En la fase inicial de las investigaciones, agentes de Homicidios, en coordinación con el Ministerio Público, levantaron diversas evidencias, incluidas pruebas encontradas en teléfonos celulares. Vecinos informaron que en días previos advirtieron actitudes sospechosas, debido a que la tutora no permitía que nadie viera a la niña.

El cuerpo fue trasladado al INACIF para los estudios correspondientes. Los detenidos quedaron bajo control del Ministerio Público para los fines legales pertinentes.