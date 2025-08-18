Arrestan a 14 haitianos en condición migratoria irregular en Montecristi

Catorce haitianos en condición migratoria irregular fueron detenidos por miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD). El hecho ocurrió en un camino informal conocido como "Rosa la Piedra", ubicado entre las pirámides 191 y 193, a una altitud de 1,513 metros sobre el nivel del mar.

Los migrantes se desplazaban a bordo de cinco motocicletas cuando fueron interceptados por una patrulla del patrulla del ERD, perteneciente al Puesto de Chequeo Calimete: una de marca CG color blanco, dos Haojin de color rojo y dos Loncin también rojas.

A través de una nota de prensa, las autoridades señalaron que los haitianos, quienes no contaban con los documentos legales necesarios para su permanencia en el país, fueron detenidos y trasladados a la Fortaleza La Estrelleta, ubicada en el municipio de Comendador, provincia Elías Piñaen, para las investigaciones de lugar.

Las motocicletas involucradas en la detención fueron incautadas y permanecen bajo custodia en el Puesto de Chequeo Calimete para los fines legales correspondientes.

Más de 17 mil haitianos devueltos a su país

Durante los primeros 16 días de junio, 17,155 haitianos fueron enviados a su país por las autoridades migratorias dominicanas por encontrarse, en su mayoría, en condición migratoria irregular.

De esos, 10,927 fueron deportados y 6,228 repatriados, según un informe del departamento de Estadísticas de la Dirección General de Migración (DGM).

El desglose de las deportaciones muestra que los puntos principales de control fueron las localidades de Haina (6,072), Dajabón (3,796) y Santiago (1,059).

Por otro lado, las repatriaciones se realizaron a través de las puertas binacionales oficiales y reguladas de Dajabón (1,024 repatriados), Elías Piña (2,968), Jimaní (1,182) y Pedernales (1,054).