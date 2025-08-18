Se incendia embarcación en bahía de Puerto Plata

Embarcación incendiada en la Bahía de Gracia, en el municipio Luperón, provincia Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

Una embarcación tipo catamarán se incendió la mañana de este lunes en la Bahía de Gracia, en el municipio Luperón, provincia Puerto Plata.

El intendente del Cuerpo de Bomberos de Luperón, Rainieris Brito González, informó que el siniestro afectó una embarcación de gran tamaño, propiedad del empresario santiagués Fernando Capellán.

De acuerdo con Brito, el fuego envolvió completamente a la nave, pese a que el cuerpo de bomberos se trasladó rápidamente al lugar, las labores de extinción se han visto limitadas debido a que el carro bomba no puede acceder directamente hasta el punto donde se encuentra el barco en llamas.

En investigación

Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio. No se han reportado heridos ni víctimas, y se mantiene la vigilancia para evitar que las llamas se propaguen a otras embarcaciones cercanas.

Destacar que no es la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza en la bahía; según autoridades locales, al menos seis embarcaciones han sido consumidas por el fuego en circunstancias similares en años recientes.

Las autoridades marítimas y de seguridad continúan investigando el incidente.