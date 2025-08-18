Hombre muere ahogado en playa Caleta de La Romana

La Defensa Civil como la Armada Dominicana, reiteraron el llamado a la población para que se abstenga de visitar playas, ríos y balnearios durante estos días. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre perdió la vida por ahogamiento este lunes en la playa Caleta de La Romana, en un hecho que ha causado gran pesar entre familiares y residentes de la zona.

El fallecido fue identificado como Louinel Jean, de 36 años, quien murió como consecuencia de asfixia por inmersión.

El trágico suceso ocurre en momentos en que las autoridades nacionales y organismos de socorro mantienen alertas por el paso del huracán Erin, fenómeno atmosférico que, aunque no impacta de manera directa al país, provoca fuertes oleajes, lluvias intermitentes y ráfagas de viento en zonas costeras.

Llamado a la población

Tanto la Defensa Civil como la Armada Dominicana, reiteraron el llamado a la población para que se abstenga de visitar playas, ríos y balnearios durante estos días, debido a las condiciones peligrosas que representa el fenómeno atmosférico.