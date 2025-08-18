×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Hombre ahogado
Hombre ahogado

Hombre muere ahogado en playa Caleta de La Romana

El fallecido fue identificado como Louinel Jean, de 36 años

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Expandir imagen
Hombre muere ahogado en playa Caleta de La Romana
La Defensa Civil como la Armada Dominicana, reiteraron el llamado a la población para que se abstenga de visitar playas, ríos y balnearios durante estos días. (FUENTE EXTERNA)

Un hombre perdió la vida por ahogamiento este lunes en la playa Caleta de La Romana, en un hecho que ha causado gran pesar entre familiares y residentes de la zona.

El fallecido fue identificado como Louinel Jean, de 36 años, quien murió como consecuencia de asfixia por inmersión.

El trágico suceso ocurre en momentos en que las autoridades nacionales y organismos de socorro mantienen alertas por el paso del huracán Erin, fenómeno atmosférico que, aunque no impacta de manera directa al país, provoca fuertes oleajes, lluvias intermitentes y ráfagas de viento en zonas costeras.

RELACIONADAS

Llamado a la población

Tanto la Defensa Civil como la Armada Dominicana, reiteraron el llamado a la población para que se abstenga de visitar playas, ríos y balnearios durante estos días, debido a las condiciones peligrosas que representa el fenómeno atmosférico.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.