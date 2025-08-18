Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) detuvieron a un hombre de origen español cuando intentaba salir del país en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) con tres láminas presumiblemente cocaína, escondidas en un doble fondo de su equipaje.

La DNCD apoyados por miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, (Cesac), inspectores de Aduanas, (DGA) y coordinados por el Ministerio Público, abordaron al extranjero de 29 años y tras inspeccionar su equipaje, a través de una de las máquinas de rayos X, se observaron imágenes sospechosas, procediendo aplicar el protocolo de actuación.

Al abrir la maleta, se descubrió un doble fondo, donde se ocuparon tres láminas presumiblemente cocaína, envueltas en papel lumínico, con un peso aproximado a los 2.3 kilogramos.

Investigación

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones para determinar si hay otros implicados en la frustrada operación de narcotráfico internacional. Mientras que, las láminas de la droga fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

De acuerdo con un comunicado de la institución, se trata de redes criminales que utilizan a dominicanos y extranjeros como mulas del narcotráfico internacional, para traficar, bajo distintas modalidades, con sustancias narcóticas a Estados Unidos y Europa.