confuso incidente

Un muerto y un herido en confuso incidente en Santiago

La Policía Nacional investiga el caso para determinar las causas del tiroteo

    Expandir imagen
    Un muerto y un herido en confuso incidente en Santiago
    Dayan Saheury Corniel Martínez, de 19 años, falleció la madrugada de este lunes durante un confuso incidente ocurrido en Santiago de los Caballeros. (FUENTE EXTERNA)

    Un joven de 19 años, identificado como Dayan Saheury Corniel Martínez, falleció la madrugada de este lunes durante un confuso incidente ocurrido en la calle 11 del sector Buenos Aires de Santiago de los Caballeros.  

    De acuerdo con versiones ofrecidas por familiares, Corniel Martínez había salido de un centro de diversión y, poco después, se dirigió hacia el referido sector, donde presuntamente se desató un tiroteo cuyas circunstancias aún no han sido esclarecidas. 

    En el mismo hecho, un hombre de aproximadamente 40 años, residente en el barrio Los Salados, resultó herido y fue trasladado al Hospital José María Cabral y Báez, donde permanece bajo atención médica. 

    Autoridades investigan

    La Policía Nacional investiga el caso para determinar las causas del tiroteo y establecer responsabilidades. 

    Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre posibles detenidos, ni el origen del conflicto. 

    TEMAS -