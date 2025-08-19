×
Tiroteo en colmado

Se entrega joven vinculado a tiroteo en colmado de Sabana de la Mar que dejó un muerto

Heriberto Fernández asegura ser inocente y que se entregó para fines de investigación

Se entrega joven vinculado a tiroteo en colmado de Sabana de la Mar que dejó un muerto
El joven vinculado a tiroteo en colmado de Sabana de la Mar mientras se entrega a las autoridades.

(FUENTE EXTERNA)

Heriberto Fernández, señalado como implicado en el tiroteo ocurrido el pasado domingo en el colmado La 42, municipio Sabana de la Mar, Hato Mayor, se entregó este martes a las autoridades policiales.

En el hecho, registrado hace dos días, murió un hombre y resultaron otras dos personas heridas.

Fernández aseguró que al momento del incidente él se encontraba en su residencia y que no tiene ninguna relación con el hecho que costó la vida a Luis Enríquez Calcaño, alias Ricky, de unos 26 años, quien falleció a causa de heridas de bala.

Asegura ser inocente

 
"Me están buscando, por eso decidí entregarme para que se investigue la situación y se confirme mi inocencia"Heriberto FernándezJoven acusado

El suceso, ocurrido en el colmado conocido como La 42, mantiene consternada a la comunidad de Sabana de la Mar, donde la noche del domingo, hombres armados protagonizaron un intercambio de disparos.

Las personas heridas fueron identificadas como:

  • Pedro Junior Ortiz, de 24 años, quien recibió un disparo en el tórax
  • Henry Díaz, de 32, con herida en una pierna.

La Policía Nacional informó que continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.