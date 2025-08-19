El maroteo que terminó en tragedia: la cronología del caso Gustavo Talmare
La última tarde de Gustavo Talmaré, minuto a minuto
Lugar: El Toro, Guerra (Santo Domingo)
Víctima: Gustavo Talmare, prospecto de béisbol, 14 años
Hallazgo: 4:30 a. m. del sábado, en una laguna a unos 40 minutos de la academia.
- Cinco prospectos salieron sin permiso de la Academia Amaury Nina el viernes en la tarde.
- Tres se metieron a bañar en una laguna; Gustavo tuvo dificultades para mantenerse a flote.
- Uno de los compañeros corrió a buscar ayuda; a las 6:00 p. m. se activó el 9-1-1.
- La búsqueda fue nocturna con drones, luces y un escuadrón élite de la Fuerza Aérea.
- 4:30 a. m. del sábado: hallan el cuerpo sin vida. INACIF realizará la autopsia.
Minuto a minuto
3:35 p. m. (viernes): Cinco jóvenes escalan la pared perimetral y salen del complejo en El Toro, Guerra.
Alrededor 3:45–4:30 p. m.: Van a "marotear", recolectando limoncillos y aguacates en una zona boscosa.
Después: Tres ingresan a la laguna; dos permanecen en la orilla.
Minutos después: Gustavo empieza a hundirse; un compañero intenta ayudarlo, pero sale sin aire.
De inmediato: Uno del grupo regresa a pie a la academia para pedir auxilio.
Pasadas las 6:00 p. m.: Se notifica a Amaurys Nina; se confirma que fue en una laguna y se contacta al 9-1-1.
Noche (7:00–9:00 p. m.): 9-1-1 despliega drones y luces y coordina con el Cuerpo de Bomberos. Por la dificultad del terreno, la academia solicita apoyo a la Fuerza Aérea Dominicana (FAD).
9:00 p. m.: La familia es convocada a la academia y escucha de primera mano el relato de los compañeros.
Madrugada: Rastreo continuo con equipo élite de la FAD y soporte del 9-1-1.
4:30 a. m. (sábado): Localizan el cuerpo sin vida de Gustavo en la laguna.
Traslado y pesquisas: Por el difícil acceso, el cuerpo es llevado a la academia. DICRIM y Homicidios realizan levantamiento de informaciones. Luego, INACIF ejecuta el levantamiento y traslada el cuerpo al Cristo Redentor para autopsia.
Quiénes intervinieron
- 9-1-1: coordinación operativa, drones y luces especiales para la búsqueda nocturna.
- Cuerpo de Bomberos: apoyo en el operativo en zona de difícil acceso.
- Fuerza Aérea Dominicana (FAD): escuadrón élite desplegado para rastreo en área inhóspita.
- DICRIM y Departamento de Homicidios (P.N.): pesquisas y levantamiento de informaciones.
- INACIF: levantamiento del cuerpo y autopsia de rigor en el Cristo Redentor.
Qué dice la Academia
"Estamos devastados. Gustavo era un muchacho alegre, talentoso y lleno de sueños. Desde que recibimos la noticia de la emergencia, nos movilizamos de inmediato y hemos estado a disposición de todas las autoridades en cada paso del proceso. Hoy reiteramos nuestra solidaridad con la familia y nuestro compromiso de seguir colaborando para que todo quede esclarecido". — Amaury Nina
Los viernes por la tarde los jóvenes suelen ser despachados a sus hogares. En el caso de Gustavo, estaba pautado almorzar y descansar en el complejo para un segundo entrenamiento esa misma tarde; sin embargo, el grupo salió sin autorización.
Lo que falta por aclarar
- Causa precisa del ahogamiento: a la espera de los resultados de autopsia del Inacif.
- Medidas internas: posibles ajustes en perímetro, permisos y acompañamiento para evitar salidas no autorizadas.
- Acompañamiento psicosocial: apoyo para compañeros y familiares tras el incidente.