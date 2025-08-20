Niña queda atrapada en registro de desagüe en Sabana de la Mar; bomberos la rescatan

Registro de desagüe en que quedó atrapada la menor. ( FUENTE EXTERNA )

La tarde de este miércoles, una niña quedó con su pierna atrapada en un registro de desagüe en el sector Villa Progreso, en los llamados Multis Nuevos, ubicados en la salida hacia la carretera Sabana de la Mar, provincia de Hato Mayor.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:50 p.m., cuando fue recibida la llamada de emergencia que alertaba al Cuerpo de Bomberos sobre la situación. De inmediato, fue despachada la unidad B-24, comandada por el primer teniente Yeralmin Duarte Ozoria junto a la brigada A.

Las autoridades informaron que, al llegar al lugar, los rescatistas encontraron a la menor con su pierna inmovilizada dentro del registro y que, con el uso de maniobras especializadas y aplicando el protocolo de seguridad correspondiente, el equipo logró liberarla exitosamente.

"Gracias a la rápida intervención, la niña resultó ilesa, más allá del susto vivido tanto por ella como por los presentes", señaló el Cuerpo de Bomberos.

La institución informó que, en la labor de rescate participaron los bomberos Sosa, Peña, Domínguez y Paredes, quienes trabajaron de manera coordinada para garantizar la seguridad de la menor.

