La tarde del martes 19 de agosto Santo Domingo Este fue escenario de una operación encubierta que culminó con la captura de Eduardo Lionel Martínez Collins, alias "Ameba", un ciudadano panameño considerado uno de los fugitivos más buscados en su país, por su implicación en una estructura criminal dedicada al narcotráfico y el blanqueo de capitales.

Martínez Collins se escondía en RD y fue localizado y arrestado en la calle Verbo de Dios, esquina calle Estrella del Este, en el sector La Ureña del municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, próximo al lugar donde estaba residiendo.

Su captura fue posible gracias a una meticulosa labor de vigilancia y seguimiento llevada a cabo por unidades especiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) e inspectores de la Dirección General de Migración (DGM), en coordinación con la Policía de Panamá, la Interpol y la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).

El detenido era parte de una red criminal identificada como "Operación Jericó" y enfrentaba una alerta de difusión roja emitida por Interpol, establece un comunicado de prensa de la DNCD.

¿De qué se le acusa?

Delitos contra la seguridad colectiva

Conspiración para cometer crímenes vinculados al narcotráfico

Blanqueo de capitales

Además, pesa sobre él una orden de captura internacional emitida por la Fiscalía Superior Metropolitana de Panamá por homicidio y feminicidio.

Con 43 años, Martínez Collins representaba una amenaza para la seguridad pública y era considerado un objetivo prioritario para las autoridades panameñas e internacionales.

Fue deportado

Una vez arrestado, fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez donde fue entregado a oficiales panameños. Desde allí, abordó un vuelo comercial que lo llevó de regreso a su país, donde deberá enfrentar la justicia por los múltiples cargos que se le imputan.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/whatsapp-image-2025-08-20-at-92026-am-cb455227.jpeg Forografía difundida por las autoridades deEduardo Lionel Martínez Collins, el panameño que se escondía en RD para evadir cargos en su país. (PRENSA DNCD)

Su deportación se llevó a cabo en cumplimiento de la Ley No. 285-04 sobre Migración, específicamente el artículo 15, que prohíbe la permanencia en territorio dominicano de extranjeros con antecedentes penales o en condición de prófugos.

"Esta captura representa un nuevo paso en el compromiso firme de la República Dominicana de fortalecer la cooperación internacional y sus capacidades operativas frente al narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional", dice el comunicado.