Accidente de tránsito en Hato Mayor deja comunidad sin electricidad

Miembros del Cuerpo de Bomberos asisten al lugar donde un vehículo impactó contra un poste dejando sin servicio eléctrico a una comunidad. ( FUENTE EXTERNA )

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la noche del miércoles 20 de agosto, se registró en el parador El Cochinito, en la entrada de Los Hatillos, provincia Hato Mayor, lo que dejó sin servicio eléctrico a gran parte de la comunidad tras el impacto de un vehículo contra un poste del tendido eléctrico.

En el hecho estuvieron involucrados una yipeta Honda CRV y un carro Hyundai Sonata, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación por las autoridades. Pese a lo ocurrido, no se reportaron pérdidas humanas ni heridos de gravedad.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Hato Mayor, la Policía Nacional, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y una unidad de salud, quienes brindaron asistencia y trabajaron en el manejo de la situación, bajo la dirección del intendente del Cuerpo de Bomberos, Julio Mejía.

RELACIONADAS

Cables caídos

El impacto provocó la caída de cables eléctricos, dejando a los residentes sin energía durante varias horas.

Mientras que, brigadas de la empresa distribuidora de Electricidad, trabajaron en la zona con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.