Extraditan a tres dominicanos solicitados por narcotráfico en Puerto Rico

Los extraditados son Roberto Rodríguez Payano, Lucas José Pérez y Yeuris Rodríguez Payano

    Expandir imagen
    Extraditan a tres dominicanos solicitados por narcotráfico en Puerto Rico
    Los tres dominicanos extraditados a Puerto Rico con las manos esposadas tras ser acusados de narcotráfico. (FUENTE EXTERNA)

    Tres ciudadanos dominicanos, requeridos por el Distrito Judicial de Puerto Rico bajo cargos de narcotráfico y otros delitos, fueron extraditados este jueves por miembros de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals).

    Los extraditados fueron identificados como Roberto Rodríguez Payano, Lucas José Pérez y Yeuris Rodríguez Payano.

    Los dominicanos fueron trasladados por unidades operativas hasta el Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez, en donde bajo custodia de oficiales estadounidenses abordaron un vuelo comercial con destino a la vecina isla, establece un comunicado de prensa de la DNCD. 

    Los hombres fueron arrestados en cumplimiento de órdenes emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, y su entrega se produjo conforme a los decretos del Poder Ejecutivo 404-25, 405-25 y 406-25, que autorizan su extradición.

    La nota de prensa señala que los tres hombres fueron solicitados por un tribunal del Distrito Judicial de Puerto Rico, que los acusa de: 

    • Asociación delictuosa para distribuir cocaína
    • Importar cocaína
    • Tentativa
    • Otros cargos relacionados con el narcotráfico

    Sobre su arresto

    Los extraditables fueron capturados en julio de 2025, luego de labores de seguimiento por parte de unidades de la DNCD y el Ministerio Público.

    Los operativos se llevaron a cabo en el Residencial Las Orquídeas IIsector Río Salado, y en la calle Francisco Castillo Márquez, en la provincia La Romana.

