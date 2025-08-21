Vehículo cae al mar Caribe en la autopista 30 de Mayo; extraen un cadáver

A la autopista 30 de Mayo se han presentaron varias unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. ( NEAL CRUZ. )

Un vehículo que transitaba la tarde de este jueves por la Autopista 30 de Mayo , en el Distrito Nacional, cayó al mar Caribe en las proximidades del Helipuerto de Santo Domingo, sin que hasta el momento se tenga confirmación sobre víctimas.

De acuerdo con las informaciones preliminares, aún no se ha establecido cuántas personas viajaban a bordo ni las circunstancias que provocaron que el vehículo terminara en el agua. Tampoco se ha ofrecido detalle sobre la marca ni características del automóvil. Sin embargo, fuentes indican que hasta el momento se ha extraído un cadáver.

Rescatistas del cuerpo de bomberos del Distrito Nacional confirmaron que el cadáver es de un hombre.

Autoridades en el lugar

Al lugar se presentaron varias unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, encabezadas por su intendente, el general José Luis Frómeta Herasme, para coordinar las labores de rescate.

La Armada Dominicana también fue solicitada por las autoridades para colaborar en las labores de auxilio, con el objetivo de localizar y rescatar a los ocupantes del vehículo.

Las operaciones de rescate continúan en curso y las autoridades no han ofrecido informaciones adicionales sobre posibles heridos o fallecidos.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre el accidente, incluyendo las causas del hecho y la identificación del vehículo que cayó al mar Caribe.