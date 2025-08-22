Una mujer que caminaba con su hija de apenas cuatro años fue asaltada violentamente por dos hombres abordo de una motocicleta en el municipio Jarabacoa, provincia La Vega.

El hecho ocurrió a las 8:00 de la noche del lunes 18 de agosto y quedó captado por una cámara de seguridad. El video se viralizó en redes sociales, generando indignación en la población.

En las imágenes se observa cómo uno de los delincuentes empuja bruscamente a la víctima, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, hasta hacerla caer al pavimento.

Posteriormente, el asaltante le arrebata sus pertenencias y emprende la huida en la motocicleta junto a su cómplice.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/whatsapp-image-2025-08-22-at-34407-pm-294996ef.jpeg Los hombres arrestados por la Policía Nacional, acusados de asaltar violentamente a una mujer en Jarabacoa. (FUENTE EXTERNA.)

Dos arrestados

La Policía Nacional informó sobre el apresamiento de dos hombres que son acusados por el asalto.

Los detenidos fueron identificados como Antonio Abreu Peña y un joven conocido solo como Jhon. Ambos fueron capturados por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) en coordinación con la Policía Preventiva de Jarabacoa, mediante la orden judicial núm. 1872-2025-SAUT-00416.

De acuerdo con la nota policial, los acusados enfrentarán cargos por asociación de malhechores y robo agravado, tipificados en los artículos 265, 383, 385, 386-1 y 386 del Código Penal Dominicano.

Durante el arresto, a Abreu Peña se le ocupó la motocicleta marca X1000, modelo CG-150, color negro, presuntamente utilizada para cometer el atraco.

Los detenidos serán sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas.

