×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Jarabacoa
Jarabacoa

VIDEO | Asaltan a mujer mientras caminaba con su hija de cuatro años en Jarabacoa; arrestan a dos hombres

Los detenidos serán sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook

Una mujer que caminaba con su hija de apenas cuatro años fue asaltada violentamente por dos hombres abordo de una motocicleta en el municipio Jarabacoa, provincia La Vega.   

El hecho ocurrió a las 8:00 de la noche del lunes 18 de agosto y quedó captado por una cámara de seguridad. El video se viralizó en redes sociales, generando indignación en la población. 

En las imágenes se observa cómo uno de los delincuentes empuja bruscamente a la víctima, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, hasta hacerla caer al pavimento

Posteriormente, el asaltante le arrebata sus pertenencias y emprende la huida en la motocicleta junto a su cómplice.

Expandir imagen
Infografía
Los hombres arrestados por la Policía Nacional, acusados de asaltar violentamente a una mujer en Jarabacoa. (FUENTE EXTERNA.)

Dos arrestados

La Policía Nacional informó sobre el apresamiento de dos hombres que son acusados por el asalto

  • Los detenidos fueron identificados como Antonio Abreu Peña y un joven conocido solo como Jhon. Ambos fueron capturados por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) en coordinación con la Policía Preventiva de Jarabacoa, mediante la orden judicial núm. 1872-2025-SAUT-00416. 

De acuerdo con la nota policial, los acusados enfrentarán cargos por asociación de malhechores y robo agravado, tipificados en los artículos 265, 383, 385, 386-1 y 386 del Código Penal Dominicano

Durante el arresto, a Abreu Peña se le ocupó la motocicleta marca X1000, modelo CG-150, color negro, presuntamente utilizada para cometer el atraco. 

Los detenidos serán sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas. 

Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.