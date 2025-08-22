Testigos narran cómo ocurrió la tragedia en el Malecón en que vehículo se precipitó al mar Caribe

Autoridades y otras personas observan el vehículo sacado del mar Caribe, este 22 de agosto de 2025. ( DIARIO LIBRE/ MELBIN GÓMEZ )

La tarde de ayer jueves transcurría con la rutina habitual en el Malecón de Santo Domingo, con las temperaturas calurosas de estos días de verano y el transcurrir de vehículos que cruzaban por la avenida 30 de Mayo hasta que de manera repentina la escena se tornó trágica.

Un carro, un Hyundai Sonata, terminó sumergido en las aguas del mar Caribe pasada la 1:30 de la tarde frente a la universidad Unicaribe, dejando como resultado la muerte de su conductor.

Al instante, testigos y curiosos se asomaron al lugar y de acuerdo a uno de ellos, varias personas intentaron ayudar a la víctima lanzándole una cuerda, pero con un resultado infructuoso.

Cuentan que el conductor luchaba contra el agua para tratar de salvarse, pero no fue posible.

Uno de los testigos del hecho, que prefirió no revelar su nombre, narró a este diario que el vehículo había llegado momentos antes al área.

Se trata de un parqueo que queda justo al frente de la universidad y que está siendo sometido a reconstrucción.

Dijeron que supuestamente el conductor (a bordo del vehículo) se detuvo un instante y luego el carro aceleró rápidamente cruzando sobre los arrecifes y cayendo directo al mar.

Además de la versión de los testigos, se intentó conseguir alguna fílmica de las áreas circundantes, pero no fue posible.

Investigación

Ahora corresponde a las autoridades establecer qué pudo haber ocurrido para que el vehículo terminara cayendo dentro del mar.

Ayer, fue recuperado el cuerpo del conductor, único ocupante del automóvil, de acuerdo a lo establecido por el superintendente del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general José Luis Frómeta Herasme.

El oficial dijo que de acuerdo a las pesquisas realizadas por los buzos del Cuerpo de Bomberos, los elementos analizados en el área y el vehículo, así como a las entrevistas realizadas a testigos solo una persona se trasladaba a bordo del carro, cuyo cuerpo fue recuperado ayer, pero aún no ha sido identificado debido a que no se habían encontrado documentos ni pertenencias en el vehículo.

Este viernes, una grúa de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) logró sacar el vehículo del mar finalizando así el operativo de búsqueda.

Mientras era sacado el carro, los periodistas, rescatistas y algunos que otros curiosos que se acercaron al lugar pudieron observar cómo el vehículo era izado lentamente por la grúa, aún goteando agua de mar.