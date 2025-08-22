Arrestan a 15 personas y ocupan drogas durante operativos en Santiago y Puerto Plata

Parte del dinero y sustancias controladas incautadas por las autoridades durante los allanamientos realizados en la provincia Santiago y Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

Fueron arrestadas 15 personas durante operativos realizados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público en las provincias Santiago y Puerto Plata.

En Santiago, las autoridades ejecutaron tres allanamientos en los sectores Buenos Aires, el Hoyo de Pekín y el Ensanche Libertad, donde fueron apresadas 10 personas, incluido Leonardo Mercedes Veras López, señalado como uno de los principales distribuidores de drogas y buscado por homicidio.

A través de una nota de prensa, la DNCD señaló que durante las intervenciones decomisaron:

1,629 gramos de un polvo blanco, presumiblemente cocaína

792 gramos de marihuana

78 gomitas de marihuana con un peso aproximado de 181 gramos

con un peso aproximado de 181 gramos 467 envolturas de un material rocoso, presumiblemente crack, equivalente a 188 gramos

También se ocuparon tres balanzas, un radio de comunicación, 17,752 pesos dominicanos, 102 bolívares, cinco celulares, 10 cápsulas calibre 9 mm, dos cigarrillos electrónicos, documentación y otros objetos.

Los detenidos serán sometidos a la justicia por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas, mientras las evidencias ocupadas en las intervenciones fueron entregadas al Ministerio Público de Santiago para los fines correspondientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/whatsapp-image-2025-08-22-at-95641-am-d57f9509.jpeg Miembros de laDirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante los operativos. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/whatsapp-image-2025-08-22-at-95639-am-2b08cffc.jpeg Parte de las sustancias controladas incautadas por las autoridades (FUENTE EXTERNA)

Cinco detenidos en Sosúa

En otro operativo, desarrollado en el municipio Sosúa, provincia Puerto Plata, los agentes de la DNCD y miembros del órgano acusador arrestaron a cinco hombres e incautaron diferentes tipos de drogas y un arma de fuego.

Durante esta intervención se confiscaron:

228 gramos de presunta cocaína

22 gramos de marihuana

Dos porciones de molly

Una pistola con dos cápsulas y su cargador

y su cargador Una jeepeta Honda CR-V ,

, Tres celulares

Una trituradora

D inero en efectivo

Otros evidencias utilizadas para la empaque y distribución de sustancias controladas