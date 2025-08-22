×
Arrestan a 15 personas y ocupan drogas durante operativos en Santiago y Puerto Plata

Los detenidos serán sometidos a la justicia por violación a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas

    Expandir imagen
    Arrestan a 15 personas y ocupan drogas durante operativos en Santiago y Puerto Plata
    Parte del dinero y sustancias controladas incautadas por las autoridades durante los allanamientos realizados en la provincia Santiago y Puerto Plata. (FUENTE EXTERNA)

    Fueron arrestadas 15 personas durante operativos realizados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público en las provincias Santiago y Puerto Plata.

    En Santiago, las autoridades ejecutaron tres allanamientos en los sectores Buenos Aires, el Hoyo de Pekín y el Ensanche Libertad, donde fueron apresadas 10 personas, incluido Leonardo Mercedes Veras López, señalado como uno de los principales distribuidores de drogas y buscado por homicidio.

    A través de una nota de prensa, la DNCD señaló que durante las intervenciones decomisaron:

    • 1,629 gramos de un polvo blanco, presumiblemente cocaína
    • 792 gramos de marihuana
    • 78 gomitas de marihuana con un peso aproximado de 181 gramos
    • 467 envolturas de un material rocoso, presumiblemente crack, equivalente a 188 gramos

    También se ocuparon tres balanzas, un radio de comunicación, 17,752 pesos dominicanos, 102 bolívares, cinco celulares, 10 cápsulas calibre 9 mm, dos cigarrillos electrónicos, documentación y otros objetos.

    Los detenidos serán sometidos a la justicia por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas, mientras las evidencias ocupadas en las intervenciones fueron entregadas al Ministerio Público de Santiago para los fines correspondientes. 

    Expandir imagen
    Miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante los operativos. 
    Miembros de laDirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante los operativos. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Parte de las sustancias controladas incautadas por las autoridades
    Parte de las sustancias controladas incautadas por las autoridades (FUENTE EXTERNA)
    RELACIONADAS

    Cinco detenidos en Sosúa

    En otro operativo, desarrollado en el municipio Sosúa, provincia Puerto Plata, los agentes de la DNCD y miembros del órgano acusador arrestaron a cinco hombres e incautaron diferentes tipos de drogas y un arma de fuego.

    Durante esta intervención se confiscaron:

    • 228 gramos de presunta cocaína
    • 22 gramos de marihuana
    • Dos porciones de molly
    • Una pistola con dos cápsulas y su cargador
    • Una jeepeta Honda CR-V,
    • Tres celulares
    • Una trituradora
    • Dinero en efectivo
    • Otros evidencias utilizadas para la empaque y distribución de sustancias controladas
