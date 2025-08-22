Hombre muere electrocutado tras supuestamente intentar robar cables eléctricos en Santiago

Vista de un poste del tendido electrico. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre murió este viernes tras recibir una descarga eléctrica mientras presuntamente intentaba robar cables de una caja de conexiones en la avenida Antonio Guzmán Fernández, en el Centro Histórico de Santiago.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:50 de la mañana de hoy. El Cuerpo de Bomberos de Santiago recibió una alerta por un conato de incendio, originado tras el contacto del hoy fallecido con un cable eléctrico.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida del individuo, aún no sin identificar.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre habría forzado una seccionadora de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), alegadamente, con el objetivo de sustraer los conductores eléctricos.

Acciones ilegales

Vecinos del lugar señalaron que se trataba de una persona que en varias ocasiones había sido vista intentando cometer este tipo de acciones ilegales.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines de autopsia.

