Recuperan vehículo que cayó al mar Caribe con una víctima; concluyen operativo de búsqueda

Un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) frente al carro recuperado que cayó al mar Caribe, este 22 de agosto de 2025. ( DIARIO LIBRE/ MELBIN GÓMEZ )

Los rescatistas recuperaron este viernes el vehículo que había caído ayer, jueves, al mar Caribe, en las inmediaciones de la avenida 30 de Mayo, justo frente a la Universidad del Caribe (Unicaribe), suceso que dejó una persona fallecida.

Las labores de búsqueda fueron realizadas por rescatistas y miembros de las entidades de socorro desde la tarde de ayer, y este viernes, con una grúa de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), fue posible sacar del mar Caribe el carro, marca Hyundai Sonata.

El superintendente del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general José Luis Frómeta Herasme, informó que, con la recuperación hoy del vehículo y el hallazgo ayer de la víctima, concluye el operativo de búsqueda.

El oficial indicó que, de acuerdo con las pesquisas realizadas por los buzos del Cuerpo de Bomberos, los elementos analizados en el área y el vehículo, así como las entrevistas realizadas a testigos, determinan que solo una persona se trasladaba a bordo del carro. Su cuerpo fue recuperado ayer, pero aún no ha sido identificado.

Las maniobras de rescate se habían extendido desde la tarde anterior, cuando testigos alertaron sobre un automóvil que cayó a las aguas en el Malecón.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/whatsapp-image-2025-08-22-at-115850-am-8ee26956.jpeg Momento en que las autoridades sacaban el automóvil (DIARIO LIBRE/MELBIN GÓMEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/whatsapp-image-2025-08-22-at-115845-am-a99943f8.jpeg Personas observan el vehícula sacado de las aguas del Mar Caribe. (DIARIO LIBRE/MELBIN GÓMEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/whatsapp-image-2025-08-22-at-115842-am-7047b8c5.jpeg Momento en que las autoridades trasladan el vehículo sacado del mar Caribe. (DIARIO LIBRE /MELBIN GÓMEZ)

Desde entonces, unidades de bomberos y rescatistas se sumaron a la operación, que se vio dificultada por las condiciones del oleaje del mar.

Testigos narran

Uno de los testigos del hecho que prefirió no ser identificado públicamente narró a este diario que la persona que conducía el vehículo había llegado al área y se había detenido frente a un parqueo que da acceso al lugar del trágico hecho.

Sostuvo que tras estar detenido luego el vehículo aceleró y terminó dentro del mar.

Por el momento no se ha determinado la identidad de la víctima, debido a que no se han encontrado documentos ni pertenencias en el vehículo, informaron las autoridades.