Cae "la Diva" en mega operativo: 16 arrestos y 37 allanamientos contra red de microtráfico y lavado

Las autoridades capturaron a la presunta cabecilla de una red de droga y lavado, identificada como Soleny Amparo Rondón, conocida como "la Diva", junto a otras 15 personas vinculadas a la organización criminal. ( FUENTE EXTERNA )

Una madrugada que comenzó como cualquier otra se convirtió en el escenario de uno de los operativos más contundentes contra el crimen organizado.

En una acción coordinada y meticulosa, el Ministerio Público desmanteló este sábado una red de microtráfico y lavado de activos, capturando a su presunta cabecilla, Soleny Amparo Rondón, conocida como "la Diva", junto a otras 15 personas vinculadas a la organización criminal.

El despliegue fue ejecutado por la Dirección General de Persecución, en conjunto con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y unidades de élite como la Daico (Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado de la Policía Nacional) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

47 fiscales y 395 agentes

La magnitud del operativo da cuenta de su complejidad: 47 fiscales y 395 agentes participaron en 37 allanamientos simultáneos realizados en Cabrera, Nagua, San Juan de la Maguana y la provincia Santo Domingo, todos amparados por órdenes judiciales.

Durante las intervenciones fueron ocupadas drogas, armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos, equipos electrónicos y documentos clave para la investigación en curso, establece un comunicado de prensa de la Procuraduría General de la República.

El procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, destacó que este golpe forma parte de la estrategia de persecución criminal que lidera la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.

"Esta acción se enmarca dentro de la política de persecución estratégica que mantiene en marcha el Ministerio Público", afirmó.

Camacho también recordó que este operativo en Nagua no es un hecho aislado, sino que da continuidad a acciones recientes desarrolladas en Sabana de la Mar (Hato Mayor) y Capotillo, durante el mes de mayo de este año.

Será sometida

En las próximas horas, "la Diva" será presentada ante los tribunales para el conocimiento de medida de coerción, mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial contra los demás detenidos y la estructura criminal que operaba bajo su mando.