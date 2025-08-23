Rafael Ricardo Espinal Abreu, conocido como "El Fuerte", fue extraditado este sábado a los Estados Unidos, donde enfrentará cargos por delitos de narcotráfico ante un tribunal del Distrito Sur de la Florida.

Espinal Abreu, de 54 años, está acusado de asociación delictuosa para poseer, distribuir e importar cinco kilogramos o más de mezclas que contienen una cantidad detectable de cocaína, en violación del Título 21 del Código de Estados Unidos.

Su extradición se efectuó en cumplimiento del decreto presidencial 372-25, luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia emitiera una orden de arresto en su contra.

¿Dónde fue capturado?

El acusado fue capturado en la calle Carmen Natalia, en el municipio de San Pedro de Macorís, y trasladado bajo custodia al Aeropuerto Internacional de Las Américas (JFPG), desde donde abordó un vuelo comercial con destino a Estados Unidos.

La operación fue realizada por las autoridades dominicanas, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals).

Las autoridades reiteraron su compromiso con el combate al narcotráfico transnacional y destacaron la colaboración internacional como clave en la búsqueda, captura y entrega de prófugos requeridos por la justicia.