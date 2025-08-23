Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, con el apoyo de otras agencias de seguridad, incautaron cinco paquetes de marihuana y dos porciones adicionales del mismo vegetal durante una labor conjunta de inspección realizada en el puerto de Haina Oriental, en el municipio Santo Domingo Oeste.

La operación, que incluyó el uso de unidades caninas, se centró en varias cajas cargadas de ropa y comida enlatada que llegaron al país procedentes de Brooklyn, Estados Unidos.

Ocultos en el interior de esas cajas fueron encontrados los paquetes de marihuana, envueltos en fundas plásticas transparentes, así como varios teléfonos celulares y un chaleco.

Apresan a sospechoso

Como parte del seguimiento al caso, los agentes y fiscales se trasladaron hasta la Urbanización Mirador del Jaya, en la calle Jade, municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, donde arrestaron —mediante orden judicial— a Juan Peralta Jiménez, alias Daniel, quien intentó escapar sin éxito al notar la presencia de las autoridades.

Durante su detención, al imputado se le ocupó una jeepeta Honda CRV blanca, documentos personales y otras evidencias que ya están en poder de los organismos correspondientes.

El Ministerio Público y la DNCD informaron que profundizan las investigaciones en torno al caso, mientras el detenido será presentado ante un juez en las próximas horas para el conocimiento de medidas de coerción, por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.