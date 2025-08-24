Agreden a dos agentes de Migración; uno fue atacado a machetazos

Dos agentes de la Dirección General de Migración (DGM) resultaron heridos ayer, uno de ellos por machetazos, cuando realizaban un operativo contra haitianos en condición migratoria irregular en el paraje Lateral 10, del Distrito Municipal Santa María en Montecristi.

El herido por machetazos fue identificado como Juan Rodríguez, recién graduado como agente migratorio, quien tuvo que ser hospitalizado.

De acuerdo con versiones de los residentes, el hecho se produjo en medio de tensiones por el operativo migratorio. Algunos comunitarios sostienen que los haitianos se defendieron ante supuestos intentos de extorsión.

Migración investiga

Ante los reportes y las versiones, la Dirección General de Migración (DGM) instruyó este domingo a los departamentos de Inteligencia, Asuntos Internos y Control Migratorio a profundizar las indagatorias y establecer con más precisión las circunstancias del hecho.

En una nota de prensa, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, expresó que todo miembro de la institución que se aparte de los principios de ética y moral que exige el presidente Luis Abinader, y que han sido asumidos en los protocolos de actuación de la DGM, será sancionado con todo el peso de la normativa vigente.

"Ni la violencia contra nuestros agentes ni las actuaciones indebidas tendrán cabida en esta gestión. Nuestra obligación es garantizar que cada procedimiento migratorio se realice bajo el marco de la legalidad y el respeto a la dignidad humana", puntualizó.