Tragedia: mujer mata a sus tres hijos y se quita la vida en el Ensanche Isabelita

La Policía Nacional informó que la mujer mató a sus tres hijos y luego se quitó la vida. ( ARCHIVO/DL )

Una mujer de 36 años le ocasionó la muerte a sus tres hijos por envenenamiento y luego se suicidó al ingerir la misma sustancia en el sector Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este. El hecho ocurrió la noche de este domingo.

El hecho fue comunicado por la Policía Nacional. Identificó a la mujer como Pennsylvania Mercedes Jiménez Valdez. Los pequeños tenían edades de 7,9 y 11 años.

Para cometer el crimen la mujer, conforme a datos policiales, le dio un jugo con la sustancia a sus hijos.

La uniformada dijo que parte de la sustancia usada por Jiménez Valdez, fue "encontrada en recipientes mezclada con jugo, levanta por técnicos en procesamiento de escena del crimen".

La Policía dijo en una nota de prensa que la mujer "habría dejado una nota manuscrita, la cual está bajo custodia de los investigadores y del Ministerio Público, a fin de determinar su autenticidad y contenido".

Detalles

El hecho se produjo en la calle B esquina 7, del referido sector.

En tanto, los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se les practicarán las correspondientes autopsias para determinar oficialmente la causa de muerte y a la sustancia levanta en la escena del crimen se le practicarán los exámenes forenses toxicológicos.

La Policía Nacional reiteró que, conforme avance el proceso investigativo, se ofrecerán mayores detalles de este lamentable suceso.