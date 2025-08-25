Celos y control por su esposo detonó tragedia en Ensanche Isabelita

Casa de la mujer que envenenó a sus tres hijos y se quitó la vida la noche del domingo en el sector Ensanche Isabelita, municipio Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Lo que parecía un domingo cualquiera en la familia Cabrera terminó en una tragedia que ha estremecido al sector Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este.

La noche se tiñó de dolor cuando Pennsylvania Mercedes Jiménez Valdez, de 36 años, envenenó a sus tres hijos y luego se quitó la vida, dejando tras de sí una nota manuscrita y el vacío que ya nunca se podrá llenar.

Para José Omar Cabrera García, mellizo de Amary Cabrera —pareja de la mujer—, el suceso, aunque fue inesperado, desde hace tiempo veía en la relación de su hermano señales de alarma.

"Era muy posesiva, no podía ver mujeres cerca de él. Nadie hablaba con ella, y los que se acercaban tenían problemas con ella. Una actitud así no la toma una gente que no tenga problemas", relató.

El mellizo narró que su hermano vivía bajo una presión constante.

"Ella lo machacaba", dijo con crudeza, recordando los momentos de tensión que rodeaban a la pareja.

Un día antes: la amenaza

Según contó Cabrera García, el día previo al hecho la mujer acudió con un puñal al lugar de trabajo de su hermano, en un episodio que se sumaba a una cadena de conflictos y asedios.

Otro de los hermanos, Yuli Cabrera, recordó que Pennsylvania "lo acechaba constantemente", mientras que Aramy permanecía en silencio, sin buscar ayuda ni expresar lo que estaba viviendo.

Puntualizan que en ocasiones la familia de la hoy occisa habría aconsejado a la mujer, pero está se negaba a escuchar.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/25/whatsapp-image-2025-08-25-at-112555-am-883dd9c2.jpeg Cuñado de la mujer que envenenó a sus tres hijos y se quitó la vida la noche del domingo en el sector Ensanche Isabelita, municipio Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

El hallazgo del horror

Fue el propio Omar Cabrera quien, alrededor de las seis de la tarde del domingo, regresó a su casa y encontró la escena devastadora: su esposa y sus tres hijos —de 11, 9 y 7 años— sin vida, acostados en la vivienda y sin responder a sus llamados. Entonces comprendió lo impensable: habían sido envenenados.

De acuerdo con las autoridades, en la casa se hallaron envases con jugo mezclado con una sustancia tóxica. Todo indica que Pennsylvania no solo buscaba acabar con sus hijos y con ella misma, sino también con él.

La carta

En medio de la conmoción, la Policía confirmó que la mujer dejó una carta manuscrita.

Según familiares, en ella pedía que la perdonaran y manifestó se llevó a sus hijos para que no los torturaran.

El escrito está bajo custodia del Ministerio Público, que analiza su autenticidad y contenido.

Una familia rota

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para practicarles las autopsias correspondientes.

Mientras tanto, el vecindario aún no logra asimilar lo ocurrido.

Aseguran que la mujer era problemática y mantenía delirios de persecución al manifestar constantemente que "le tenían envidia"

Para José Omar, el desenlace fatal fue la culminación de una relación marcada por los celos y la violencia psicológica.

Entre lágrimas y rabia, insiste en que su hermano quedó atrapado en un vínculo tóxico que terminó arrebatándole lo más valioso, su familia.

