Matan cinco hombres en Santiago en las últimas 24 horas

Dos de las personas fueron ultimadas por la Policía Nacional. ( ARCHIVO/DL )

Al menos cinco personas perdieron la vida en hechos violentos ocurridos en distintos puntos de la provincia Santiago durante las últimas 24 horas.

Dos de los fallecidos son ciudadanos haitianos, uno identificado preliminarmente como Jefry Valbrun y otro aún sin identificar.

Los extranjeros fueron ultimados próximo a la medianoche del domingo por desconocidos en el sector Quinigua, del distrito municipal Santiago Oeste. De acuerdo con versiones, ambos habrían intentado asaltar un establecimiento comercial.

Otras muertes

En otro hecho, dos hombres murieron la tarde de este lunes en un supuesto intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional en el sector La Herradura.

Los fallecidos fueron identificados como Jensi Almonte García, alias el Mono, y Rafael Gutiérrez Reyes.

En la escena las autoridades ocuparon dos armas de fuego, con la que alegadamente enfrentaron a los miembros de la uniformada.

Ambos eran perseguidos por las autoridades con orden de arresto por asociación de malhechores y robo agravado.

Mientras que, en un tercer caso, un hombre en proceso de identificación mató de un disparo al joven Elvis José Jiménez, de 27 años, tras una alegada discusión. El hecho ocurrió la mañana de este lunes.