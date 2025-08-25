Policía Nacional desmantela red que se dedicaba al robo de retrovisores y otras piezas de vehículos

La Policía Nacional desmanteló una red criminal que aterrorizaba el Distrito Nacional. ( ARCHIVO/DL )

La Policía Nacional informó a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), desmanteló una poderosa estructura delictiva dedicada al robo de retrovisores, accesorios y piezas de vehículos, los cuales eran comercializados en el mercado negro. Con este operativo fueron resueltas al menos 30 denuncias registradas en distintos sectores del Distrito Nacional.

El caso tuvo origen en el robo de los retrovisores de un vehículo marca Mercedes Benz GLS 450, año 2025, hecho captado por las cámaras del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, lo que permitió contar con las primeras evidencias grabadas del delito.

A partir de este hecho, agentes de la Policía desarrollaron una ardua labor de inteligencia, que incluyó el levantamiento de cámaras locales, así como el rastreo de motocicletas utilizadas en los robos, lo que permitió identificar a los responsables.

Detalles de operación

Tras varios días de seguimiento, fue arrestado Luis Miguel Ortega de Jesús alias Nano, quien figura como prófugo con historial delictivo y admitió dedicarse al robo de retrovisores y piezas de vehículos.

En su detención se le ocuparon RD$40,000 en efectivo, un celular, prendas de vestir utilizadas en los hechos, y una motocicleta marca Xpress, negra, sin documentos.

Ortega reveló además que las piezas sustraídas eran almacenadas en la calle Manuel Ubaldo Gómez, sector Villa Juana, donde fueron encontradas cajas y un "jamper" repleto de espejos y caperuzas listos para su venta ilegal.

En la misma operación fue arrestado Yerall Yafrensi Florentino Rosario, de 30 años, quien fungía como cómplice, admitiendo empeñar y comercializar las piezas robadas. Le fue ocupada la motocicleta Bajaj Platina, color negro, utilizada para cometer los delitos.

La desarticulación de esta red criminal representa un paso contundente contra el delito de sustracción de piezas vehiculares, que venía afectando de manera significativa a propietarios en distintos puntos del Distrito Nacional.