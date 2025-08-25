"Ella era muy buena con sus hijos, estoy sorprendido", dice padre de niños envenenados

Omar José Cabrera, padre de los tres niños que murieron envenenados por su madre, quien posteriormente se suicidó la noche del domingo en el sector Ensanche Isabelita, municipio Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

Omar José Cabrera, padre de los tres niños que murieron tras ser envenenados por su madre, narró con dolor y angustia el impacto que le causó el hecho que le arrebató a su familia, la noche del domingo en el sector Ensanche Isabelita, municipio Santo Domingo Este.

Cabrera aseguró que nunca imaginó que su pareja, con la que llevaba más de 13 años de relación, pudiera atentar contra la vida de sus hijos ni contra la suya propia. "Ella era muy cariñosa, muy buena. Estoy sorprendido. Todavía yo no creo que ella hizo eso, porque ella quería demasiado a sus muchachos", expresó.

El hombre relató que la tarde del domingo, al llegar a su casa, se encontró con la desgarradora escena, su esposa y sus tres hijos —de 11, 9 y 7 años— sin vida, acostados en la vivienda y sin responder a sus llamados.

"Yo tenía que subir a las 12:00 y subí como a las 7:30. Cuando yo subí que esa puerta yo entro por ahí que los muchachitos no vinieron a buscarme y digo: están con la tablet ahí adentro, cuándo voy... todo el mundo tirado ahí. Tú sabes lo que es eso", narró.

"Como cualquier mujer"

Sobre la relación de pareja, Cabrera indicó que, aunque su esposa era celosa y en ocasiones le reclamaba por detalles domésticos o llegaba a hacerle escenas en su lugar de trabajo, nunca percibió señales que alertaran sobre un desenlace fatal.

"Como todos los días, se me quedaba un tenis en la sala. Ah, tiene que ponerle sitio porque yo no soy sirvienta tuya. O un vaso arriba de la mesa o un plato. Se quillaba, pero eso, nada más. Como cualquier mujer", describió

Respecto a una supuesta carta encontrada en la vivienda, señaló que tiene conocimiento de su existencia, pero que no recuerda su contenido. "Ella dejó una carta, pero yo no la tengo. Yo no me acuerdo de lo que decía", sostuvo.

Cabrera manifestó que aún no encuentra explicación al hecho. "¿Qué pasó? No te lo sé decir, porque yo no estaba aquí. Ella nunca había intentado con su vida", recalcó.

"Agresiva, si"

Cabrera sostuvo que la hoy occisa, Pennsylvania Mercedes Jiménez Valdez, de 36 años, no estaba laborando al momento del hecho y afirmó que su pareja era "todo el tiempo" agresiva.

La tragedia ha consternado a la comunidad del Ensanche Isabelita, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho.