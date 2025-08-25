Los episodios de celos de la mujer que mató a los tres hijos y luego se suicidó, según familiares

Cuñado de la mujer que envenenó a sus tres hijos y se quitó la vida la noche del domingo en el sector Ensanche Isabelita, municipio Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Dolor y consternación ha generado la tragedia donde una mujer se quitó la vida junto a sus tres hijos menores en un hecho registrado la noche del domingo en el sector Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este, y que, según testimonios de familiares y vecinos, la víctima mantenía una relación conflictiva con su esposo.

Yuli Cabrera, cuñado de la fallecida, relató que se trató de "algo terrible", pues los tres niños "no eran culpables de nada". Explicó que la mujer solía tener actitudes de celos y que en varias ocasiones había seguido a su esposo hasta su lugar de trabajo. "Celaba a ese muchacho hasta con la sombra", señaló.

Agregó que el día del hecho, la víctima incluso habría acudido al lugar de trabajo de su pareja con un arma blanca. "Pero él fue afortunado, porque si él hubiese subido para acá, lo hubieran matado a él y se hubieran matado a toditos. No hubieran sido cuatro, sino cinco", expresó.

"Cuando él salía de aquí, ella se iba atrás de él. Llegaba hasta el negocio para ver si tenía mujeres por ahí, pero él le tenía miedo", comentó.

Supuesta carta

Cabrera también se refirió a una supuesta carta que la fallecida dejó antes de cometer el hecho: "Que la excusaran por lo que había hecho, que ella no quería que torturaran a los hijos igual que a ella", indicó.

Asimismo, informó que su hermano, Omar Cabrera, conocido como "Aramy" y padre de los niños fallecidos, se encuentra detenido mientras se llevan a cabo las investigaciones, y que está devastado por lo sucedido. "Él decía: ´¿Por qué tenía que hacerle esto a sus hijos?.

Casa de la mujer que envenenó a sus tres hijos y se quitó la vida la noche del domingo en el sector Ensanche Isabelita, municipio Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Otro de los hermanos del padre de los niños, coincidió en que la mujer presentaba un carácter violento y celos posesivos. "Si lo miraban, había problema. Él está vivo porque no tomó del jugo que ella dejó y porque él no se le acercó, porque si se le hubiese acercado lo mata", dijo.

El mismo familiar aseguró que el crimen se produjo luego de una leve discusión: "supuestamente, cuando vino los encontró acostado, y cuando chequeó él pensaba que eran durmiendo que estaba y cuando los movió estaban muertos los tres acostaditos en la cama y ella tirada en el piso al lado de la cama. Ella los envenenó a ellos primero con jugo, le dio el jugo con una cuchara según dice".

"Le mató dos gallos"

Un vecino, identificado como Siberio, también describió la relación como problemática y recordó incidentes previos. "Ese día pasé y como que estaban discutiendo", explicó. También señaló que "ella le mató dos gallos de los mejores que él tenía".

Aseguró que la familia le decía: "Déjate de esa mujer, que te va a traer problemas", relató.

En tanto, Nelson Cabrera, otro de los hermanos del padre, manifestó que su pariente nunca reveló con los supuestos conflictos que enfrentaba con su pareja. Agregó que, a pesar de la tragedia, "él lo que vivía era trabajando en un puesto de empanadas que tenía ahí para darle la comida a los muchachos", aseguró.

La tragedia ha dejado a toda la comunidad consternada. Mientras tanto, las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el hecho.

