Muere joven en accidente de tránsito en El Seibo
Morales habría sido impactado por un vehículo de datos desconocidos mientras se desplazaba en una motocicleta
Un joven perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Manuela Diez, próximo a la planta de Mabí, en la provincia El Seibo.
La víctima fue identificada como Shanel A. Morales, de 18 años, quien falleció el domingo 24 de agosto mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de la región.
El joven residía en el sector Villa Nenè de la referida localidad.
El hecho
De acuerdo con informaciones preliminares, Morales habría sido impactado por un vehículo de datos desconocidos mientras se desplazaba en una motocicleta. Tras el choque, el vehículo en el que se transportaba se incendió.
La muerte de "Shanel Morales" ha causado profundo dolor y tristeza entre la población seibana.