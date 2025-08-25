×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Accidentes de tránsito
Accidentes de tránsito

Muere joven en accidente de tránsito en El Seibo

Morales habría sido impactado por un vehículo de datos desconocidos mientras se desplazaba en una motocicleta

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Expandir imagen
Muere joven en accidente de tránsito en El Seibo
Joven de 18 años muere en accidente de tránsito en la provincia El Seibo. (FUENTE EXTERNA)

Un joven perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Manuela Diez, próximo a la planta de Mabí, en la provincia El Seibo

La víctima fue identificada como Shanel A. Morales, de 18 años, quien falleció el domingo 24 de agosto mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de la región. 

El joven residía en el sector Villa Nenè de la referida localidad

El hecho

De acuerdo con informaciones preliminares, Morales habría sido impactado por un vehículo de datos desconocidos mientras se desplazaba en una motocicleta. Tras el choque, el vehículo en el que se transportaba se incendió. 

La muerte de "Shanel Morales" ha causado profundo dolor y tristeza entre la población seibana. 

Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.