"Perdónenme por lo que he hecho": el mensaje de mujer tras envenenar a sus hijos y quitarse la vida

Casa de la mujer que envenenó a sus tres hijos y se quitó la vida la noche del domingo en el sector Ensanche Isabelita, municipio Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

"Perdónenme por lo que he hecho", fueron algunas de las palabras que habría escrito Pennsylvania Mercedes Jiménez Valdez, de 36 años, en una carta antes envenenar a sus tres hijos y luego quitarse la vida en el sector Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este.

De acuerdo con el testimonio de Yuli Cabrera, hermano del padre de los niños, la mujer también dejó escrito que se llevaba a sus hijos para que "no fueran torturados", lo que familiares califican como un capricho y un reflejo de su comportamiento inestable.

Vecinos narraron a Diario Libre que la mujer mantenía constantes choques con las personas de su entorno, convencida de que "le tenían envidia".

Los parientes de la pareja confirmaron que la relación estaba cargada de tensiones y episodios de control que venían agravándose en los últimos meses.

Reiteraron que la mujer era "posesiva, celosa y controladora", a quien constantemente sus padres aconsejaban, pero está no escuchaba.

Pennsylvania Mercedes llevaba más de 15 años con su esposo Amary Cabrera, quien permanece sumamente afectado ante la tragedia que vivió el pasado domingo, que culminó con la vida de sus infantes.

La investigación oficial

La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, se profundizan las investigaciones para establecer con precisión las circunstancias del hecho.

Según el reporte preliminar, Jiménez Valdez habría dado a ingerir una sustancia tóxica a sus tres hijos —dos niños de 11 y 9 años y una niña de 7— y posteriormente habría consumido la misma mezcla, provocando la muerte de todos.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde los patólogos realizarán las autopsias y pruebas toxicológicas para determinar oficialmente la causa de muerte y la sustancia utilizada.