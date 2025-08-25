Ministerio Público solicita prisión preventiva contra red de microtráfico y lavado de activos

El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra nueve integrantes de la red de microtráfico y lavado de activos. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público solicitó ante el juez de la instrucción de María Trinidad Sánchez la imposición de un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra nueve integrantes de la red de microtráfico y lavado de activos desmantelada el fin de semana.

Los fiscales solicitan, además, que se declare complejo el caso contra:

Soleny Amparo Rondón (la Diva, la Doña o Soleny).

(la Diva, la Doña o Soleny). Edwin Alfredo Santos Mapello (Mapello o el Conejo).

(Mapello o el Conejo). Esmailyn Marte González (Esmailyn o Gaviota).

(Esmailyn o Gaviota). Jandrier Carolina Antonia Wazar De Mazerolle (Antonia).

Roberto Amparo Paredes (Chipon).

Rhonny Alvarado Martínez (Ronny).

Ludenys Batista Javier .

. Kelvin Manuel López Bruno.

Yan Carlos Almonte Reyes (Sorry).

La solicitud de medida de coerción, depositada por los fiscales Juan Antonio Mateo Ciprián (titular de María Trinidad Sánchez), Odalis Ramona Mercado Morris y Ana Carina Pérez Hilario, establece que los imputados forman parte de una estructura criminal compleja, jerarquizada y con carácter transnacional, dedicada al narcotráfico, posesión y comercialización ilícita de armas de fuego de alto calibre, así como al lavado de activos.

Indica que la estructura se dedicaba, asimismo, a la intimidación sistemática de terceros. "La base operativa principal de dicha organización se ubica en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, con ramificaciones en zonas aledañas y conexiones en gran parte del ámbito nacional", indica.

Según la solicitud de medida de coerción, la imputada Soleny Amparo Rondón tiene residencia en Nagua y San Juan de la Maguana, mientras que Ludenys Batista Javier y Kelvin Manuel López Bruno viven en el municipio de Nagua y los demás imputados en Cabrera.

Operativo para 37 allanamientos

Los imputados fueron arrestados durante un operativo realizado por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Fiscalía de la provincia María Trinidad Sánchez y la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Estas entidades trabajaron conjuntamente con la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado de la Policía Nacional (Daico), y con el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

En el operativo participaron 47 fiscales que se movilizaron para realizar 37 allanamientos en los que actuaron unos 395 agentes de los organismos de seguridad del Estado.

El Ministerio Público establece que en su investigación pudo determinar la capacidad de control sobre la red que tenía Soleny Amparo Rondón (la Diva, la Doña o Soleny), quien actuaba en connivencia con autoridades y había enfrentado procesos por violación a las leyes números 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

También, Edwin Alfredo Santos Mapello (Mapello o el Conejo), Esmailyn Marte González, Roberto Amparo Paredes (Chipón), Rhonny Alvarado Martínez (Rony) y Yan Carlos Almonte Reyes tienen abiertos procesos o fueron perseguidos por delitos relacionados al tráfico de drogas con anterioridad a este proceso.