Autopista Duarte
Patana se vuelca en la autopista Duarte, conductor resulta herido

El conductor resultó herido y fue trasladado a un hospital

  • Jesús Vásquez - Twitter
Expandir imagen
Patana se vuelca en la autopista Duarte, conductor resulta herido
Patana volcada este lunes en la autopista Duarte, provincia La Vega. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Cerca del mediodía de este lunes, una patana se volcó próximo al kilómetro 126 de la Autopista Juan Pablo Duarte, con dirección norte-sur, en la provincia La Vega.

De acuerdo con las versiones de algunos testigos, el accidente se produjo a causa de un deslizamiento del vehículo por impactar una verja de la vía.

Las marcas en el asfalto indican que la patana tuvo que deslizarse por varios metros hasta el punto donde se estrelló.

El conductor resultó herido en el hecho y fue trasladado alrededor de las 12:15 de la tarde al Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch, en El Pino, de dicha provincia.

Hasta el momento se desconoce sobre su estado de salud.

Expandir imagen
Infografía
Furgón de patana volcado en la autopista Duarte. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

viajaba solo

  • De acuerdo con los reportes, el chofer viajaba solo al momento del accidente y no se encontraron otros implicados en el hecho.

A la llegada del equipo de Diario Libre, alrededor de las2:40 de la tarde, varias unidades del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y de RD Vial se encontraban en el lugar.

Joven periodista con experiencia en temas políticos, económicos y culturales. Sus especialidades incluyen periodismo de investigación, narrativa transmedia y fact-checking.